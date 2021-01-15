Сибиряки сократили потребление электричества на 1%

Потребление электроэнергии в объединённой энергосистеме Сибири по итогам 2020 года снизилось за год на 1%, составив 209,371 млрд кВт.ч. Об этом сообщает пресс-служба филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемами Сибири».

Как отмечают в пресс-службе филиала, без учёта влияния високосного года показатель потребления электроэнергии в Сибири за 2020 год снизился на 1,3%.

Больше всего потребление электроэнергии снизилось в Томской области — на 8,5% до 7,611 млрд кВт.ч. При этом в Иркутской области и Забайкальском крае этот показатель вырос — на 0,9% до 55,976 млрд кВт.ч и на 0,6%, до 8,192 млрд кВт.ч соответственно.

Выработка электричества в сибирских регионах также сократилась – по сравнению с 2019 годом этот показатель упал на 0,8%, или, без учёта дополнительного дня високосного года, — на 1,1%, составив 207,013 млрд кВт.ч.

Основная нагрузка по выработке электроэнергии пришлась на ГЭС – на соответствующих предприятиях этот показатель вырос на 9,2% по сравнению с предыдущим годом и составил 117,74 млрд кВт.ч. Также увеличили выработку электричества солнечные электростанции – до 276,9 млн кВт.ч, что в 2,2 раза больше, чем в 2019 году. При этом на теплоэлектростанциях и электростанциях промышленных предприятий выработка снизилась на 11,7%, составив 88,997 млрд кВт.ч.

Рост выработки электроэнергии отметился в Хакасии — на 8,7% до 30,086 млрд кВт.ч и в Иркутской области — на 3,7% до 59,688 млрд кВт.ч. Больше всего этот показатель снизился в Бурятии — на 8,6% до 4,81 млрд кВт.ч.

Ранее сообщалось об увеличении тарифов на электроэнергию во второй половине 2021 года.