В Дзержинский районный суд обратился гражданин с исковым заявлением к правительству Новосибирской области и Фонду защиты прав граждан — участников долевого строительства Новосибирской области о признании незаконным бездействие государственных органов, сообщила пресс-служба Дзержинского районного суда Новосибирска.

В исковом заявлении обманутый дольщик сообщает, что «является участником долевого строительства многоквартирного дома по адресу: г. Новосибирск, ул. Большая, 610. ЖК «Новомарусино». Застройщик ООО «Доступное Жилье Новосибирск» решением арбитражного суда Новосибирской области признан банкротом, открыто конкурсное производство. Объект строительства ЖК «Новомарусино» признан проблемным в октябре 2020 года. Была создана организация ППК «Фонд защиты граждан — участников долевого строительства», которая на условиях софинансирования с субъектом РФ выделяет денежные средства проблемной строительной площадке для продолжения строительства или выплаты денежной компенсации дольщикам по договорам долевого участия».

По мнению истца, в настоящее время правительство Новосибирской области уклоняется от решения вопроса о направлении в Фонд соответствующего ходатайства о восстановлении прав граждан, чьи денежные средства были привлечены для строительства ЖК «Новомарусино». Заявитель считает бездействие правительства Новосибирской области незаконным, просит суд понудить региональные власти направить в ППК «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» ходатайство о софинансировании мероприятий по завершению строительства многоквартирного дома.

Судебное заседание назначено на 2 февраля 2021 года.

Напомним, в конце декабря прошлого года дольщики «Новомарусино» подали коллективный иск к правительству региона, в котором также оспаривали бездействие представителей власти. Обратиться в суд обманутые дольщики решили после 17-ти дневной голодовки.

На пресс-конференции 15 декабря губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что резкого увеличения финансирования на решение проблемы обманутых дольщиков в регионе в ближайшее время не ожидается. При этом ППК «Фонд», по его словам, уже приняло решение по другим объектам, которые находятся на улице Закаменской и в Оби. В то же время, нерешённым остаётся вопрос с размежеванием земель под строительство жилкомплекса, которые застройщик «Новомарусино», ООО «Доступное жильё Новосибирск», брал в кредит у «Промсвязьбанка». Сейчас ситуация решается с помощью конкурсного управляющего.

«События последних месяцев, в том числе и некоторые яростные протестные акции, нас навели на мысль, что, если мы будет выделять дополнительные ресурсы, то, в первую очередь, на точечную поддержку людей, тех самых обманутых дольщиков, которые оказались в крайне тяжёлой жизненной ситуации», – заявил Андрей Травников во время встречи с журналистами.