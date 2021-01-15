«Лидер» отсудил у мэрии Новосибирска 11 млн за недостроенный бизнес-центр

Новосибирская стройкомпания «Лидер» в апелляции добилась взыскания с мэрии Новосибирска около 11 млн рублей в качестве упущенной выгоды от недостроенного истцом здания бизнес-центра на улице Челюскинцев.

Седьмой арбитражный апелляционный суд отменил предыдущее решение арбитражного суда Новосибирской области и вынес вердикт по иску новосибирского ООО «Лидер» к городским властям.

Напомним, строительная компания требовала взыскать с мэрии и Совета депутатов города Новосибирска более 33,5 млн рублей за недостроенный бизнес-центр на улице Челюскинцев. «Лидер» взял там участок в аренду под возведение здания еще в 2014 году, однако в мэрии в итоге отказали в разрешении на строительство, мотивировав отказ борьбой с точечной застройкой.

Компания, готовность объекта которой на момент начала тяжбы составляла 17%, посчитала решение городских властей упущенной выгодой, однако арбитраж отказал коммерсантам в иске. Вышестоящая инстанция отменила решение, частично удовлетворив требование компании.

По мнению апелляционного суда, возможная продажа построенного бизнес-центра принесла бы коммерсантам лишь около 11 млн рублей чистой прибыли, «за минусом всех необходимых для осуществления такого строительства расходов». В итоге эту сумму суд и постановил взыскать в пользу «Лидера» с городской казны.