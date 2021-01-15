ГК «Расцветай» вошла в 10-ку лидеров по вводу в эксплуатацию жилья в Новосибирске в 2020 году

В декабре 2020 года, по данным Единого ресурса застройщиков, ГК «Расцветай» стала лидером по объемам текущего строительства в Новосибирской области.

В рейтинге, составленным независимым аналитиком рынка недвижимости Сергеем Николаевым, ГК «Расцветай» заняла первое место по объему продаж жилой недвижимости в 2020 году.

– Это, прежде всего, признание покупателей, которые проголосовали за компанию своими деньгами, приобретая жилье у застройщика, — подчеркивает аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

Компания «Расцветай» возводит в регионе 183 094 кв. метров жилья в Новосибирской области. И занимает первое место в этой номинации уже третий раз. Девелопер получил 5 баллов из 5 по рейтингу надежности ЕРЗ — максимальный показатель, который дается за соблюдение декларируемых сроков. В 2020-м застройщик сдал в эксплуатацию 65 539 кв.м. Досрочно был сдан был «Дом на Федосеева», в точно заявленные сроки дом №1 ЖК «Расцветай на Маркса» и дом №2 ЖК «Расцветай на Гоголя».

По данным сайта мэрии города Новосибирска, ГК «Расцветай» вошла в 10-ку лидеров по вводу в эксплуатацию объектов жилого назначения на территории города Новосибирска в 2020 году. В этом рейтинге застройщик занял пятую строчку, сдав в эксплуатацию 1267 квартир.

Расширение географии проектов и применение современных технологий строительства — приоритетные задачи застройщика. По данным ЕРЗ, ГК «Расцветай» вошла в пятерку региональных компаний, приступивших к освоению строительных площадок в столице в уходящем году. В настоящее время застройщик возводит новые проекты в Москве и Подмосковье.

В портфеле ГК «Расцветай» около 250 тыс. кв. м. строящего жилья и объектов, на которые только получено разрешение на строительство.

Сегодня открыты продажи квартир в ЖК «Расцветай на Гоголя», ЖК «Расцветай на Маркса», в домах «Расцветай на Обской», «Расцветай на Шамшиных», «Расцветай на Ядринцевской» и флагманском проекте компании — ЖК «Расцветай на Красном».