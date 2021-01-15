На новогодних каникулах новосибирцев в сети интересовали шопинг, гейминг, еда и кино

Аналитики МТС, проанализировав индекс цифровой активности новосибирцев на новогодних каникулах, отметили, что интернет-запросы жителей города заметно изменились по сравнению с началом 2020 года. Главные тренды сегодня — высокая активность в интернет-магазинах и киберспорте, рост смотрения онлайн-ТВ и еда на дом.

Общий индекс цифровой активности, который МТС формирует на основе обезличенных больших данных (Big Data), в Новосибирске во время январских каникул составил 8 баллов. По этому показателю сибирский мегаполис опередил такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Краснодар. В течение 2020 года популярность отдельных категорий цифровых сервисов у новосибирцев выросла в 5–8 раз.

На праздничной неделе новосибирские абоненты МТС рекордное число онлайн-заказов сделали 1 января и сразу после Рождества 8 января — пятикратный рост по сравнению с прошлыми каникулами. Онлайн-заказы на доставку еды 31 декабря на треть превысили уровень прошлого года. А вот к Рождеству люди стали приобретать готовую еду уже вдвое чаще. Несомненно, на спрос существенно повлияли и морозы, установившиеся в регионе почти на всю первую неделю 2021 года.

Несмотря на снятые ограничения и возможность пойти в кино, люди остались в интернете. Максимальное время онлайн-просмотра видео пришлось на 1 января и 8 января. Количество обращений к таким платформам, как МТС ТВ, IVI, ОККО и YouTube за праздники выросло на треть по сравнению с декабрем 2019 года. Самыми популярными днями для семейных посиделок перед телевизором стали 1 и 8 января, в эти дни новосибирцы провели в 4,6 раза больше времени за сериалами, чем в среднем в 2020 году. В целом в 2020 году абоненты МТС в пять раз чаще пользовались онлайн-кинотеатрами.

В топе наиболее востребованных в морозные каникулы видов досуга оказались киберспортивные и геймерские ресурсы, число обращений к которым выросло на 440%. Пик игромании пришелся на Рождество.

К образовательным платформам Новосибирск, как и многие другие города, заметно охладел в праздники. Исключением неожиданно стало 1 января – в первый день Нового года число запросов в интернете относительно прошлого года выросло более чем втрое и оказалось на уровне рабочего дня 11 января.