Новосибирская мэрия исключила «Стрижи» из мест крещенских купаний

Мэрия обнародовала новый список организованных купелей, которые будут оборудованы в Новосибирске на Крещение 19 января. Точка, которую ранее планировалось открыть в микрорайоне «Стрижи», перенесена на улицу Чулымскую в Ленинском районе.

Новый список купелей опубликован на сайте мэрии Новосибирска 15 января. Места проведения крещенского обряда 19 января откроются на левом берегу Оби — в микрорайоне «Затон» по улице Заобская, 97, она будет работать с 00.00 до 24.00, и на пожарном причале МЧС по улице 1-й Чулымской, рядом со строением 10 – здесь можно будет окунуться с 9 утра до 21 часа.

Накануне мэр Анатолий Локоть в ходе пресс-конференции сообщал, что одна из точек для купания откроется в микрорайоне «Затон» на левом берегу, другая – в микрорайоне «Стрижи» на правом. В тот же день на эту информацию отреагировал представитель правобережного микрорайона, депутат областного Заксобрания Илья Поляков. Он отметил, что для большого скопления людей место в Заельцовском районе не предназначено, напомнив, что ранее именно по этой причине власти отказались обустраивать здесь купель.

Отмечается, что спасатели измерили толщину льда на водных объектах – безопасности мероприятия она не угрожает, и предостерегли новосибирцев от купания в необорудованных местах. Кроме того, власти порекомендовали воздержаться от проведения обряда людям с ослабленным здоровьем.

«На территории Новосибирской области продолжает действовать режим повышенной готовности в связи с пандемией. Люди должны понимать, что вода — это опасность, а холодная — вдвойне. Мы призываем тех, кто болен или слаб по состоянию здоровья, воздержаться от участия, — цитирует пресс-служба муниципалитета начальника управления мэрии по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Александра Ерохина.

В мэрии напомнили и о мерах эпидемиологической безопасности. Власти попросили соблюдать масочный режим и дистанцию – согласно требованиям специалистов, в палатке для переодевания и обогрева должен находиться один человек на четыре квадратных метра.