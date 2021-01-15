Золотые слитки бывшего первого заместителя главы Хакасии снова выставлены на торги

Финансовый управляющий банкротящегося бывшего первого заместителя правительства Хакасии Александра Голышева объявил о предстоящей продаже имущества должника – золотых слитков на сумму около полумиллиона рублей.

Объявление управляющего Юрия Артеменко о предстоящих торгах опубликовано в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. На торги будут выставлены принадлежащие Александру Голышеву три золотых слитка 999 пробы весом по 50 г каждый.

Начальная стоимость одного слитка – 131,3 тыс. рублей. Задаток для участия в торгах составит 20%. Заявки на участие начнут приниматься с 20 января текущего года, сами торги назначены на 25 февраля.

Напомним, бывший первый заместитель правительства Хакасии Александр Голышев был осужден в апреле 2019 года за мошенничество с использованием служебного положения. Чиновник вместе с топ-менеджерами ГУП РХ «Хакресводоканал» вывели из кассы госпредприятия через подконтрольные компании 94 млн рублей.

Позднее ФНС через арбитраж потребовала признать индивидуального предпринимателя Александра Голышева банкротом. Входящие в имущество бывшего чиновника золотые слитки ранее уже выставлялись на торги, однако аукцион отменялся из-за наложения ареста на имущество.