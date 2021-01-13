Суды трёх инстанций признали «медицинскую» картель в Алтайском крае

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа подтвердил законность решения УФАС России по Алтайскому краю в отношении барнаульских фирм ООО «Медоника» и ООО «Медикс», которые поочерёдно выигрывали на аукционах по антиконкурентному соглашению. Ранее картель признали Арбитражный суд Алтайского края и Седьмой арбитражный апелляционный суд.

Как сообщает Алтайское краевое УФАС 13 января, факт сговора региональная антимонопольная служба установила в 2019 году. С помощью преступной схемы компании участвовали в 16 электронных аукционах.

«В результате устного соглашения по применению стратегии поддержания цен компании на регулярной основе в течении трёх лет поочередно выигрывали аукционы на поставку расходных материалов для региональных учреждений здравоохранения по искусственно высокой цене, снижая начальные цены контрактов максимум на 1%. Реализуя антиконкурентное соглашение, фирмы получили госзаказы на сумму свыше 50 млн. рублей», — говорится в сообщении антимонопольной службы.

Как выяснилось в ходе расследования, обе фирмы использовали единую электронную инфраструктуру, а их заявки были одинаково оформлены. Кроме того, компании состояли в устойчивых экономических взаимоотношениях.

Обе организации привлечены к административной ответственности. ООО «Медикс» назначен штраф на сумму 370 тыс. руб., а ООО «Медоника» — на сумму 1,4 млн руб. Первая фирма намерена обжаловать взыскание.

Ранее сообщалось о том, что картельный сговор при закупках в новосибирской клинике Мешалкина включили в число самых громких дел 2020 года.