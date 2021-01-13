Новосибирский театр оперы и балета расторг контракт с Нино Ананиашвили

Александр Корнев
 
Фото: instagram.com/nina_ananiashvili_official

Новосибирский театр оперы и балета (НОВАТ) расторг контракт с прима-балериной Нино Ананиашвили, которая по планам должна была возглавить балетную труппу театра.

«В результате переговоров художественного руководителя НОВАТа Владимира Кехмана с Ниной Ананиашвили принято решение о расторжении ранее заключенного контракта по соглашению сторон», — говорится в официальном заявлении новосибирского театра.

Напомним, поводом для расторжения контракта стал громкий скандал. В начале января текущего года художественный руководитель Грузинского театра оперы и балета имени Палиашвили Нино Ананиашвили в интервью СМИ сообщила о достигнутой договоренности с новосибирским театром. По словам прима-балерины, она станет художественным руководителем балетной труппы.

В новосибирском театре оглашение деталей сотрудничества до формального завершения деловых процедур оформления контракта посчитали неуместным, назвав поведение прима-балерины «крайней степенью неуважения к артистам труппы».

«Руководство театра считает, что оглашать имя руководителя до официального представления его коллективу – крайняя степень неуважения к артистам труппы. Поэтому мы вынуждены приостановить действие контракта, заключённого с артисткой, до выяснения всех обстоятельств появления данной информации в публичном пространстве», — сообщили тогда «Континенту Сибирь» в пресс-службе новосибирского театра.

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