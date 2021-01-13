Суд в Новосибирске освободил от уголовной ответственности ударившую ребёнка медсестру

Мировой суд Новосибирского района Новосибирской области прекратил уголовное дело в отношении бывшей медсестры детского филиала областной туберкулёзной больницы №2 Натальи Старусевой, которая обвинялась в жестком обращении с ребёнком. Дело прекращено в связи с примирением сторон.

Как говорится в постановлении суда, 13 января 2021 года мировой судья 3-го судебного участка Новосибирского района вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении бывшей медсестры Натальи Старусевой. Она обвинялась в преступлении по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» (ст. 156 УК РФ).

«Следствие установило, что 3 ноября 2020 года медсестра Старусева, во время сончаса ударила рукой по спине ребёнка, посчитав, что он нарушает режим. Представитель потерпевшего – мать мальчика, в свою очередь, заявила ходатайство о прекращении уголовного дела. Она пояснила, что медсестру знает много лет, поскольку её сын неоднократно проходил лечение в отделении туберкулёзной больницы, где работала обвиняемая и у них за эти годы сложились хорошие отношения. Старусева, со своей стороны, принесла извинения женщине и её сыну и возместила моральный вред в сумме 10 тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-службы Управления Судебного департамента в Новосибирской области.

Во время судебного заседания мальчик в присутствии педагога пояснил, что обиды на медсестру не имеет и ранее она его никогда не обижала.

«Гособвинитель пытался возразить против прекращения уголовного дела, аргументируя тем, что преступление было совершено в медучреждении и в отношении несовершеннолетнего ребёнка, однако, мировой судья, выслушав мнения участников процесса, удовлетворил ходатайство матери ребёнка и освободил Старусеву от уголовной ответственности в связи с их примирением», — рассказали в суде, добавив, что уголовное преследование в отношении медсестры прекращено.

Напомним, в конце ноября 2020 года двум медсёстрам Государственной областной новосибирской клинической туберкулёзной больницы предъявили обвинение в жестоком обращении с детьми. За издевательства над ребёнком в декабре мировой суд приговорил одну из медсестёр к исправительным работам.