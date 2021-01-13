Силовики обыскивают предприятие, поставлявшее оборудование в краевую красноярскую больницу

Силовики проводят обыски в офисе красноярской строительной компании «Сибиряк». Оперативные мероприятия проходят в связи с делом о поставках медицинского оборудования в краевую больницу, сообщает агентство «Интерфакс» в среду со ссылкой на источник.

Как сообщает агентство, организация поставляла медицинское оборудование в медучреждение в 2018 году. Общая стоимость закупки составила 582,3 млн руб. Кроме того, в это же время компания «Сибиряк» была подрядчиком на строительство нового корпуса больницы, стоимость контакта составляла 3,77 млрд руб. Финансирование на эти цели поступало из краевого и федерального бюджетов.

Известно также, что в конце 2020 года стройкомпания выиграла конкурс на возведение детского федерального реабилитационного центра в Новосибирской области. Стоимость работ составит около 7,5 млрд руб.

В социальных сетях также появилось видео, на котором несколько человек в форме сотрудников ФСБ и гражданской одежде заходят в головной офис компании «Сибиряк».

Ранее в Telegram-канале «Бабр. Дальше некуда» появилась информация об обысках в краевой больнице, о них рассказали сами врачи. О вторжении силовиков в медучреждение также сообщает информированный источник «Интерфакса». В то же время, в пресс-службе больницы «Континенту Сибирь» заявили, что данные об обысках «преувеличены», однако в здании работают сотрудники ФСБ.