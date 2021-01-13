Средняя цена смартфона в Новосибирске оказалась ниже, чем в Красноярске или Иркутске

По данным МТС, средняя цена смартфона, купленного в 2020 году в Новосибирске, составила 17 275 рублей. Несмотря на краткосрочное падение спроса во втором квартале, продажи гаджетов как в Новосибирске, так и по всей Сибири показали положительную динамику – в среднем рост составил 2,3% по сравнению с прошлым годом.

Аналитики отметили, что новосибирцы в целом предпочитают менее дорогие устройства, чем жители соседних регионах Сибири. Для сравнения, в Иркутске покупали гаджеты в среднем за 22 135 рубля. Для Красноярска эта цифра составила 19 225 рублей.

В условиях пандемии в 2020 году потребительский спрос на смартфоны активно переходил в онлайн: в Новосибирской области количество проданных через интернет мобильных устройств увеличилось на 60%. Новосибирцы на 15% реже стали покупать модели стоимостью менее 5 000 рублей, выбирая девайсы среднего и высокого ценового сегмента, которые лучше фотографируют, быстрее работают и обеспечивают более комфортный опыт использования. Так, в 2020 году новосибирцы купили гаджетов дороже 50 000 рублей на 40% больше по сравнению с прошлым годом. Растет спрос на большие дисплеи — новосибирцы скупили на 50% больше устройств с диагональю экрана от шести дюймов по сравнению с 2019 годом.

По брендам предпочтения новосибирцев остаются стабильными: в штучном выражении первую тройку по-прежнему занимают Samsung (28%), Honor (21%) и Xiaomi (19%). За ними следуют Apple с 11% и Huawei с 6,4%. В денежном выражении первое место занимают смартфоны Apple — 36%, за ними следуют Samsung — 28%, Honor — 13,5%, Xiaomi — 13% и Huawei — 4%.

В целом по итогам 2020 года средняя стоимость мобильных устройств в России увеличилась на 12% до 18 500 рублей. Самые дорогие смартфоны в России покупали жители Салехарда, Магадана и Анадыря, где средняя стоимость гаджета превысила среднероссийский показатель более чем на 10 тысяч рублей и составила, соответственно, 35 731, 28 686 и 28 502 рублей.