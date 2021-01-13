Главный инженер Барабинской ТЭЦ вступил в должность директора

После ухода директора Барабинской ТЭЦ СГК в городе Куйбышеве Новосибирской области его место занял главный инженер станции Александр Башкинов.

На Барабинскую ТЭЦ Александр Башкинов был принят в 1992 году в качестве машиниста обходчика по котельному оборудованию котельного цеха. С ноября 2017 года Башкинов назначен на должность главного инженера Барабинской ТЭЦ.

За период работы в должности главного инженера Александр Башкинов провел успешные комплексные испытания по перемаркировке турбоагрегата №3 с 30 МВт до 34 МВт и повышению установленной мощности станции с 97 МВт до 101 МВт в 2020 году. Также при нем были смонтированы и введены в эксплуатацию коммерческие узлы учета тепловой энергии.

Прежний директор Барабинской ТЭЦ Андрей Кархалев оставил работу на станции в декабре 2020 года по состоянию здоровья.

На долю Барабинской ТЭЦ СГК приходится 97% всей вырабатываемой тепловой энергии в городе Куйбышеве. Тепло от станции мощностью 293 Гкал/ч получают 45,8 тысячи жителей города. Основными промышленными потребителями ТЭЦ являются ФКП «Анозит», а также участок Западно-Сибирской железной дороги.