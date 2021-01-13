Антирекорд по суточной смертности от коронавируса в Новосибирской области сохраняется второй день

Число погибших от коронавирусной инфекции в Новосибирской области за сутки вновь достигло своего максимального значения. Второй день подряд оно составило девять человек.

По данным оперативного штаба, 13 января в Новосибирской области заболело 140 человек, а выздоровело 228 человек. Всего в регионе выявлено 29 752 случая коронавирусной инфекции, 1 705 из них – среди детей. Из «ковидных» госпиталей с начала пандемии выписали 26 365 жителей области.

Не удалось спасти мужчин 55, 59, 65, 75 лет, двух мужчин 74 лет, а также женщин 91 года, 67 и 70 лет. Всего от заболевания в регионе умерло 1 073 человека.

В Кузбассе 13 января зарегистрировано 111 новых пациентов с коронавирусом, днём ранее к заболевшим прибавилось 110 человек. Выздоровевшими в Кемеровской области за последние сутки признаны 129 человек. В то же время, 12 января таковых было 113. Как и во вторник, из-за болезни скончался один житель региона.

В Алтайском крае за последние сутки зарегистрировано 199 случаев коронавируса, а 12 января – 197. Выздоровело 180 человек, а днём ранее – 195. Число погибших, как и количество заболевших, за сутки в регионе выросло – с 8 до 12 человек.

Напомним, 12 января в Новосибирской области зафиксировали 136 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.