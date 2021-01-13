Сотрудники ФСБ пришли в Краевую клиническую больницу в Красноярске

Юлия Моисеева
 
ФСБ
Фото с сайта archangelsk.sm-news.ru

Работники Краевой клинической больницы в Красноярске сообщили об обысках в медучреждении. Как рассказали в пресс-службе больницы, в здании работают сотрудники ФСБ.

Информация об обысках в медучреждении появилась 13 января в Telegram-канале «Бабр. Дальше некуда».

«Силовики пришли с обысками в Краевую клиническую больницу в Красноярске. Следственные действия проходят в кабинете главного врача больницы, сообщают её сотрудники», — говорится в сообщении канала.

Как рассказали «Континенту Сибирь» в пресс-службе больницы, в медучреждении работают сотрудники ФСБ, а информация об обысках «преувеличена». Причины визита правоохранителей комментировать отказались.

В краевом управлении следственного комитета на момент публикации получить информацию не удалось.

Напомним, в конце декабря прошли обыски в резиденции красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, подозреваемого в организации убийств.

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