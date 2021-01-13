Многодетная семья отравилась угарным газом при пожаре в Новосибирской области

Частный дом загорелся в Карасукском районе Новосибирской области в ночь на 13 января. От пожара пострадали женщина и пятеро детей – они успели эвакуироваться, но отравились угарным газом.

Как сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области, сообщение о пожаре в селе Михайловка Карасукского района поступило в 3:08 13 января. Огонь повредил кровлю и стены веранды частного дома. Жильцы – женщина и пятеро детей – успели эвакуироваться до прибытия спасателей.

Пожар удалось локализировать в 3:29, а потушить – в 4:45.

«На тушение привлекались две единицы техники и восемь человек личного состава», — уточнили в ГУ МЧС по региону.

В региональном правительстве сообщили, что губернатор Андрей Травников направил в Карасукский район бригаду врачей Новосибирском областной больницы для оказания помощи пострадавшим. Они поступили в Карасукскую ЦРБ с признаками отравления угарным газом. В случае необходимости их госпитализируют в областной центр.

Глава региона также поручил разобраться в причинах ЧП министерству ЖКХ и энергетики, а также министерству труда и соцразвития вместе с другими профильными службами. В частности, специалистам предстоит оценить условия, в которых проживала семья, с точки зрения пожарной безопасности.

Напомним, в январе новосибирские пожарные спасли 23 человека из горящего общежития в Калининском районе.