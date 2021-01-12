Попавший под лавину подросток переведён из реанимации в Норильске

Врачи сообщили о положительной динамике состояния 14-летнего подростка, пострадавшего от схода лавины на территории турбазы «Гора Отдельная» в Норильске. Об этом 12 января сообщает «Интерфакс» со ссылкой на минздрав Красноярского края.

Как сообщили в ведомстве, подросток переведён из реанимации, куда его госпитализировали с многочисленными переломами и сильным обморожением, а также тупой травмой живота. Он продолжит лечение в палате соматического отделения, с ним будет находиться его родственница. По мнению врачей, её присутствие благотворно скажется на состоянии ребёнка.

Напомним, в результате схода лавины на территории горнолыжной базы «Гора Отдельная» в Норильске, произошедшего в ночь на 9 января, погибли 38-летняя женщина, 45-летний мужчина и полуторагодовалый ребёнок. Ещё один член семьи – 14-лентий подросток – был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Накануне мальчик пришёл в себя, ему начали давать успокоительные препараты. Также выяснилось, что у подростка есть родственники в Белгороде, а его тётя объявила в социальных сетях о сборе денег на восстановление племянника.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц» (ч.3 ст.238 УК РФ). Как выяснилось в результате прокурорской проверки, дома на территории турбазы были построены незаконно. В ходе расследования также задержан диспетчер городской службы ЕДДС, который не включил в сводку о возможных ЧП информацию об опасности, он проходит по уголовному делу о халатности.