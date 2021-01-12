Власти Новосибирской области «отдают» ППК «Фонд» ещё два долгостроя «Новомарусино»

Правительство Новосибирской области обратилось с ходатайством в московскую публично-правовую компанию «Фонд» о финансировании достройки четырёх проблемных домов, среди них – объекты скандально известного жилкомплекса «Новомарусино».

Как сообщили в пресс-службе правительства региона 12 января, указанные в ходатайстве дома планируется достроить в течение 2021 года, а в 2022 году – сдать в эксплуатацию. Это два объекта микрорайона «Новомарусино» (его застройщик – ООО «Доступное жильё Новосибирск») по улице Большая (дома №1 и №5), многоквартирный дом №2 на Дуси Ковальчук, 378/1 от застройщика «Партнёр-Инвест» и дом по улице Печатников, 12, который возводит ЖСК «Дом на Печатников». Собственниками жилья в них являются 1300 человек.

Для рассмотрения вопроса финансирования достройки этих объектов конкурсные управляющие застройщиков должны подготовить все необходимые документы.

В сентябре ППК «Фонд» одобрил выделение субсидий на достройку трёх домов в микрорайоне «Закаменский» (застройщик – ООО «Неоград») и дома в городе Обь по улице Калинина (застройщик – «ОбьСтрой»). В ноябре также было принято положительное решение по двум долгостроям на улице Вилюйской (ПТК-30) и дому в рабочем посёлке Краснообск (ООО «Дирекция заказчика»). Достройка всех этих объектов обеспечит жильём почти 1500 дольщиков.

Соглашение с публично-правовой компанией правительство региона подписало в марте 2020 года. Достройка жилых домов с привлечением механизмов ППК «Фонд» подразумевает софинансирование – часть средств выплачивается из областного бюджета. В 2020 году власти региона на эти цели направили 289 млн руб., а на 2021 и 2022 годы заложено по 200 млн руб. В свою очередь, регион рассчитывает на ежегодное получение миллиарда рублей из федерального бюджета.

Ранее сообщалось о том, что дольщики микрорайона «Новомарусино» собираются создать ЖСК для завершения строительства домов. В конце декабря они прекратили многодневную голодовку на территории долгостроя.

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