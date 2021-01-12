Ситуация с закрытыми детскими развлекательными центрами в крупных ТЦ Новосибирска, которая длится с начала пандемии, остаётся острой и на сегодня, поскольку бизнес оказался на грани закрытия. Работа детских центров развлечений в ТЦ Новосибирска была приостановлена 9,5 месяцев назад из-за пандемии коронавируса. «Континент Сибирь» поговорил с представителями Ассоциации детских центров развлечений в городе, узнав мнение участников рынка о ситуации и возможном прогнозе дальнейших событий.

Напомним, что в декабре 2020 года представители Ассоциации детских центров развлечений Новосибирска выступили с открытым обращением к губернатору региона Андрею Травникову, властям и надзорным органам региона с просьбой рассмотреть возможность возобновления их работы, но положительного ответа так и не получили.

Как рассказал «Континенту Сибирь» руководитель профильной ассоциации детских центров Новосибирска, в которую входит 13 новосибирских компаний в сфере индустрии развлечений, Владимир Семейкин, на текущий момент развлекательные центры по-прежнему закрыты, несмотря на то, что работают детские сады, школы. Закрыты же развлекательные детские центры исключительно в ТРЦ.

По его словам, детские развлекательные центры вне ТРЦ прекрасно работают и сейчас. Представители ассоциации несколько раз пытались организовать встречу с представителями министерства промышленности и торговли Новосибирской области, но камнем преткновения становился Роспотребнадзор, который не даёт пока согласие на открытие и при этом не озвучивает условия, при которых можно было бы открыться. В Новосибирске на текущий момент не могут возобновить работу 15 детских центров, работающих в ТЦ. Одновременно с этим, небольшие досуговые детские организации фактически продолжают работать.

«На все обращения, в том числе и к губернатору, приходит ответ – не видим пока возможности открыть детские центры. К примеру, в Москве мэр Сергей Собянин сначала закрыл, но через несколько дней открыл обратно развлекательные центры с ограничениями (25% заполняемости). В соседних регионах многие детские центры тоже так работают, а в Новосибирске сейчас вроде, если смотреть на статистику от оперативного штаба, одна из лучших ситуаций по COVID-19, но тем не менее, детские развлекательные центры закрыты», — рассказал Владимир Семейкин.

Он напомнил, что ранее была встреча властей с представителями бизнеса: торговых центров, кинотеатров, фуд-кортов и детских центров. По трём сферам удалось решить этот вопрос.Исами ТЦ, и кинотеатры, и фуд-корты сейчас работают с определенными ограничениями, а детские центры так и остались закрытыми.

«Я понимаю, что для крупных ТЦ детские центры – это не основной арендатор, они больше получают с магазинов одежды, обуви, тех же фуд-кортов, а детские центры только трафик создают, наплыв посетителей. Какие-то прогнозы от себя, когда откроемся, уже боюсь давать и загадывать. С министерством промышленности и торговли Новосибирской области мы всегда на связи, но пока ситуация такая, как есть. Есть надежда, что после оперативного штаба, который пройдёт во вторник, ситуация как-то прояснится», — считает руководитель профильной ассоциации.

Такого же мнения придерживается и представитель ассоциации, директор ООО «Мир детства» (управляющая компания парков развлечений «ФанкиТаун» — «КС») Наталья Шавырина.

«По обращению пришёл ответ – официальное письмо от заместителя губернатора с отказом в открытии, и ситуация на данный момент никак не изменилась. Чего дальше ждать – просто не знаю, это не от нас сейчас зависит. Все парки развлечений, находящиеся в ТРЦ, на данный момент находятся в простое, компании несут убытки и информации о том, на какие сроки хотя бы ориентироваться на сегодняшний день нет», — поделилась Наталья Шавырина.

Она отметила, что, если рассматривать возможность перепрофилирования детских центров в спортивные и тогда работать – это тоже не просто.

«Что касается «ФанкиТауна» — основной вид деятельности которого аттракционы и автоматы, мы не можем перепрофилироваться в спортивные, у нас совсем другой вид деятельности. К тому же такие структуры, как Роспотребнадзор, реагируют не на юридические тонкости — наличие разрешенного ОКВЭД, а на фактическую деятельность», — отметила управляющая.

При этом ситуация с невозможностью детским центрам в Новосибирске возобновить работу, по её словам, не совсем понятная.

«Во всех городах мы работаем, в том числе, где по статистике больше количество заболевших, у нас же вроде статистика показывает достаточно хорошую динамику по числу выздоровевших к заболевшим, но при этом нас не открывают. И причины, по которым не открывают, формальные – пандемия, борьба за здоровье населения и так далее. Аргументов, что мы простаиваем уже почти год, потому что являемся источником заразы нет. Мы уже год не работаем и никак не влияем на ситуацию с коронавирусом», — поделилась Наталья Шавырина.

Она добавила, что очередные меры со стороны представителей детских парков развлечений ещё будут предприниматься, те же письма, обращения к губернатору.

«Мы очень верили, что, хотя бы в январе, на время новогодних праздников откроют, но и этого не произошло. Для бизнеса это ощутимый удар, потому что фактически, новогодние праздники — они первые полгода нас кормят обычно, а учитывая, что все сейчас находятся в долгах, нам бы это очень помогло», — подытожила управляющая парками развлечений.

«Континент Сибирь» узнал мнение родителей, что они думают по поводу закрытых детских развлекательных центров и как проводят досуг и развлекают детей. При этом оказалось, что родители скорее поддерживают инициативу с закрытыми детскими центрами в торговых центрах города, поскольку считают, что в текущей ситуации с коронавирусом, такие ограничения необходимы.

Жительница Новосибирска Дарья Губанова (дети 11 лет и 8 месяцев), полагает, что закрытие детских центров — это правильное решение.

«Я, наоборот, только за то, чтобы они были закрыты, потому что считаю, что в их замкнутых пространствах распространение вируса гораздо активнее может быть, где нет вентиляции нормальной, нормальной обработки, контроля за состоянием детей и их родителей. Меня больше смущало, что в период пандемии закрывали уличные детские развлечения: горки, детские площадки. А то, что в каникулы не работали развлекательные центры – это тоже плюс, поскольку больше времени проводили на улице, гуляли с детьми», — добавила Дарья.

Отец двоих детей 5-ти и 10-ти лет Павел Куць рассказал, что предпочитает с семьёй развлечение и отдых на свежем воздухе: прогулки, лыжи, к тому же дети ходят в секции на тренировки.

«Что сейчас все детские центры закрыты, это однобокое решение, потому что есть ещё куча других мест, где дети всё равно встречаются. Частично оно может и правильное решение (о закрытии детских центров), с точки зрения нераспространения вирусов, но при этом дети всё равно пересекаются в общественном транспорте или на днях рождениях, да и дома в кругу семьи», — считает Павел.

Также полагает и сибирячка Анастасия Радаева (дети 7 лет и 8 месяцев): «От того, что развлекательные центры закрыты мы не страдаем и без них находим детям развлечения и даже когда они были открыты – я не любитель водить в такие места детей. Для нас сами торговые центры – это забежал, взял, что нужно и всё. Мы там не гуляем, не ходим долго. В эти новогодние праздники мы почти никуда не ходили, потому что было холодно, гуляли во дворе возле дома только».

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