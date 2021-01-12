Рекордное число смертей от коронавируса вновь зафиксировано в Новосибирской области

По данным оперативного штаба, 12 января в Новосибирской области зарегистрировано 136 новых случаев коронавируса, 214 человек с этим заболеванием выздоровели. Не удалось спасти девятерых пациентов – пока это максимальное количество погибших от инфекции, которое фиксировали в регионе за сутки.

Как сообщили в штабе, всего в Новосибирской области выявлено 29 612 случаев заболевания, 1 700 из них – среди детей. Из больниц выписано 26 137 пациентов, которым ставили диагноз COVID-19.

За последние сутки от осложнений коронавируса в регионе скончались мужчины 61 года, 64 лет, 71 года, 72 и 86 лет и женщины 54, 57, 74 и 88 лет. Всего от заболевания умерло 1 064 жителя Новосибирской области.

В Кузбассе зарегистрировано 110 новых случаев заболевания (всего – 27 367), за последние сутки от коронавируса в регионе выздоровело 113 человек (всего – 24 444), погиб один человек (всего – 491). В Алтайском крае 12 января заразилось 197 человек (всего – 35 357), из больниц выписали 195 пациентов (всего – 31 770), умерло восемь человек (всего – 988).

Напомним, в понедельник глава областного минздрава Константин Хальзов сообщил, что свободный коечный фонд в «ковидных» госпиталях региона сейчас составляет более двух тысяч коек.

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