Новосибирские академики и коммунальщики пришли к мировому соглашению

Арбитражный суд Новосибирской области утвердил мировое соглашение между Сибирским отделением РАН и коммунальным предприятием ФГБУ «ЖКУ ННЦ», которое, став бюджетным учреждением, оказалось должно академикам около 6 млн рублей.

Определение накануне было размещено на сайте арбитражного суда Новосибирской области. С иском к коммунальной организации СО РАН выступило еще осенью прошлого года, предъявив требования на сумму более 5,8 млн рублей. В ответ «Жилищно-коммунальное управление Новосибирского научного центра» предъявило академикам встречный иск на сумму 4,5 млн рублей. Суд удовлетворил иск академиков, отказав в требованиях коммунальщикам.

В конце декабря минувшего года стороны процесса пришли к мировому соглашению, которое утвердил арбитраж. В соответствии с документом, стороны договорились о том, что долг «ЖКУ ННЦ» перед СО РАН предприятие будет гасить в соответствии с графиком до конца 2024 года. При этом сумма требований, с учетом взаимных претензий, была существенно снижена – до 254 тыс. рублей.

Напомним, ранее в интервью «Континенту Сибирь» директор ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения» Дмитрий Бурденко объяснил инцидент с задолженностью ФГБУ «ЖКУ ННЦ» блокировкой счетов коммунальной организации «из-за перехода в бюджетное учреждение». «Если потребитель 30 дней не платит, по закону мы имеем право в одностороннем порядке перейти на прямые договоры. Не добившись оплаты, мы запустили этот процесс. УФАС вынесло решение, что наши действия были правомерными. С ФГБУ «ЖКУ ННЦ» было подписано соглашение об урегулировании данного вопроса», — пояснил Дмитрий Бурденко.

ФГУП «УЭВ» подписала соглашение с федеральным государственным бюджетным учреждением «Жилищно-коммунальное управление Новосибирского научного центра», урегулировав полномочия по начислению платежей за коммунальные услуги. Согласно документу, ресурсоснабжающая компания перешла на прямые договоры с жильцами. Ранее между организациями произошёл конфликт, в результате которого платежи стали поступать в обе компании.

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