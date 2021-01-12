Новосибирские полицейские задержали криминального авторитета

Правоохранители задержали 36-летнего новосибирца, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии. Мужчину ранее судили за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Как сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области во вторник, во время обысков по месту жительства обвиняемого полицейские изъяли мобильные телефоны и банковские карты, которые могут служить доказательствами преступления. Мужчину заключили под стражу.

«Следствием установлено, что обвиняемый с января 2020 года вынуждал подчиняться ему лиц, имеющих более низкий криминальный статус, обладал распорядительными функциями, придерживался, распространял и сохранял преступные традиции, занимался разрешением криминальных споров, имел сферу своего влияния на территории Новосибирской области», — рассказали в ведомстве 12 января.

Наказание по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии» (ст. 210.1), которая появилась в апреле 2019 года, подразумевает от 8 до 15 лет лишения свободы и штраф до 5 млн руб. По данным РИА «Новости», за два года в России было возбуждено более 70 уголовных дел против криминальных авторитетов.

Напомним, в конце декабря прошли обыски в резиденции красноярского экс-политика и бизнесмена Анатолия Быкова, обвиняемого в организации убийств.

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