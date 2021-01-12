Приговор сотрудникам «Горводоканала» огласили в Новосибирске

Начальник службы капитального строительства компании «Горводоканал» Алексей Теплых и инженер предприятия Валентин Клычников признаны виновными в мошенничестве. О результатах судебного заседания 11 января сообщили в пресс-службе Центрального районного суда во вторник.

Как сообщается на сайте суда, Алексей Теплых получил наказание в виде двух лет и восьми месяцев лишения свободы, а Валентин Клычников – в виде трёх лет лишения свободы в колонии общего режима. Оба заключены под стражу. До этого Теплых находился под подпиской о невыезде, а Клычников – под домашним арестом.

Обвинение в отношении сотрудников предприятия было вынесено в июне 2019 года. Как установило следствие, фигуранты заключили муниципальный контракт на строительство водопровода в Новосибирске с ООО «СибстройАльянс». При выполнении работ были использованы стройматериалы, не соответствующие проектно-сметной документации. В частности, вместо новых труб в возведении объекта были задействованы восстановленные.

В результате завышения стоимости работ бюджету был нанесён материальный ущерб в размере 29 млн руб.

Руководитель ООО «СибстройАльянс» также получил обвинение в мошенничестве. Кроме того, ему инкриминировали картельный сговор с организацией-конкурентом. Сумма незаконной сделки составила 220 млн руб.

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