Независимый депутат Светлана Каверзина предлагает сменить формат внутренней переписки в горсовете Новосибирска во избежание утечки информации.

11 января представитель депутатской группы от коалиции «Новосибирск 2020» Светлана Каверзина официально обратилась к председателю горсовета Дмитрию Асанцеву с предложением о переводе электронной переписки в мессенджер Telegram.

«На сегодня многие коммуникации между депутатами Совета депутатов Новосибирска происходят через мессенджер WhatsApp, который не считается достаточно защищенным от несанкционированного доступа к данным. Прошу рассмотреть возможность рекомендовать депутатам перевести переписку в более защищенный мессенджер Telegram», – говорится в послании Светланы Каверзиной, адресованном Дмитрию Асанцеву.

«В работе депутата может быть разная информация. В том числе и та, которая не надо, чтобы утекала», – отметила Светлана Каверзина в соцсетях.

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