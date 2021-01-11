Выживший после схода лавины под Норильском подросток пришёл в себя

Четырнадцатилетний подросток, пострадавший от схода лавины на территории горнолыжной базы под Норильском, пришёл в сознание. Со школьником работают врачи и психологи.

Как сообщает агентство «Интерфакс» в понедельник, врачам удалось спасти обмороженные конечности пострадавшего. У мальчика диагностированы множественные переломы и обморожения, а также тупая травма живота. Медики отмечают небольшую положительную динамику в его состоянии.

Как рассказала в социальных сетях тётя подростка Раиса Бердникова, у ребёнка нашлись родственники в Белгороде, в ближайшее время они вылетят к нему. По словам женщины, которая объявила о сборе средств на реабилитацию племянника, перед трагическим происшествием мальчик готовился ко сну. Он успел услышать треск и увидеть вспышки.

«Говорят, что его спасло, что рядом с ним было что-то теплое, то ли спальник, то ли одеяло, и была возможность дышать. Он провел в снегу почти три часа», — рассказала Бердникова в социальных сетях.

Женщина отмечает, что ребёнок уже спросил о родителях. Перед тем, как сообщить ему об их гибели, мальчику начали давать успокоительные препараты. По словам Раисы Бердниковой, благодаря их седативному эффекту, сильных эмоциональных переживаний подросток пока не испытал.

В социальных сетях Бердникова также пояснила: на штормовое предупреждение супруги не среагировали потому, что неблагоприятные погодные условия в Норильске случаются часто и, как правило, они не приводят к трагическим последствиям.

«В это время в Норильске полярная ночь, температуры экстремально холодные, ветра очень сильные, и все привыкли к этому. Все пережили множество дней с такой погодой, и никогда это не приводило к сходу лавин. Такие явления происходят крайне редко, и никто не ждал, что это случится», — рассказала женщина в Instagram.

Напомним, лавина накрыла шесть домиков на территории горнолыжной базы «Гора Отдельная» в ночь на 9 января. Под трёхметровыми снежными завалами погибли 38-летняя женщина, 45-летний мужчина и полуторагодовалый ребёнок. Ещё одному члену семьи, 14-летнему подростку, удалось выжить.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц» (ч.3 ст.238 УК РФ). Ранее также сообщалось, что, согласно результатам прокурорской проверки, накрытые лавиной дома были построены незаконно.

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