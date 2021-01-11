Новосибирский суд продлил срок содержания под стражей фигурантам «дела Ярового»

Центральный районный суд Новосибирска продлил срок содержания под стражей двум фигурантам «дела Ярового» — Александре Авериной и Дмитрию Куклину.

Как сообщили в Центральном районном суде Новосибирска, о продлении срока задержания ходатайствовал представитель пятого следственного управления Главного СУ СК РФ. В понедельник, 11 января, ходатайство было рассмотрено. Решением суда бывшей главе управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры региона Александре Авериной срок содержания под стражей продлен на три месяца, до 13 апреля 2021 года. На такой же срок продлили содержание под стражей бизнесмена, директора ООО «ГУМ» Дмитрия Куклина.

Напомним, Дмитрий Куклин и Александра Аверина являются фигурантами уголовного дела, по которому также проходит бывший прокурор Новосибирска Денис Ференец, которому вменяют нарушение части первой ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). По неподтвержденной официально информации, задержание связано с уголовным делом, возбужденным в отношении бывшего председателя совета директоров компании «Винап» Олега Ярового. По версии следствия, Олег Яровой лично и через доверенных лиц мог организовать коррупционные контакты с руководством органов прокуратуры региона.

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