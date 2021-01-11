Финансовый университет при правительстве РФ поставил Новосибирск в число городов с самым высоким качеством жизни в Сибирском федеральном округе в 2020 году. Но в Новокузнецке лучше дороги, а в Томске выше спрос на культурные ценности.

Финансовый университет при правительстве РФ опубликовал итоги исследования за 2020 год о качестве жизни в городах с населением более 250 тысяч человек. Резюме к докладу говорит, что оценка качества жизни в российских городах основана на данных социологических исследований, проведенных в течение 2020-го. В опросах приняли участие по 700 респондентов в каждом из обозначенных населенных пунктов. При анализе учтены различные показатели: социальное самочувствие, инфраструктура, медицина и так далее.

Новосибирск занял третье место среди городов РФ, в которых, по мнению опрошенных, хорошо работает система ЖКХ. Новосибирск замыкает общероссийскую «десятку» в разделе «самая благоприятная для создания и ведения бизнеса обстановка». Другие сибирские города ни по одному из заданных критериев не достигли топовых значений.

Новосибирск выше попавших в рейтинг городов СФО в оценке «качества образования». В Томске самый высокий в округе «спрос на культурные ценности». Здесь же, судя по итогам опросов, более благоприятная обстановка с точки зрения «деструктивного поведения» и «конфликтности социальной среды» населения. Неблагополучным по критерию «конфликтности» оказался Барнаул, а по «деструктивности» – Иркутск. Зато у Иркутска больше баллов в разделах «уровень благополучия» и «качество работы местных властей». В Новокузнецке, по мнению опрошенных, самое высокое в СФО «качество дорог» и «медицинское обслуживание». В Барнауле выше «готовность к миграции». Неохотнее всего, с точки зрения респондентов, в СФО мигрируют жители Новокузнецка.

Среди городов СФО в таблице сводных оценок качества жизни по различным критериям лидирует Новосибирск – 72 балла. У Иркутска 69 баллов, Томска – 67, Новокузнецка – 65, Красноярска – 63, Омска – 58, Кемерово и Барнаула – по 56.

По общим расчетам в топ-10 городов с высочайшим индексом качества жизни в 2020 году вошли Москва, Санкт-Петербург, Грозный, Калуга, Казань, Екатеринбург, Севастополь, Сочи, Калининград и Набережные Челны.

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