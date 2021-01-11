Совокупный объем торговых сделок Freedom Holding Corp. и Prime Executions Inc. составил 1,07 млрд акций

Freedom Holding Corp. успешно закрыл сделку по приобретению брокерско-дилерской компании Prime Executions Inc. со штаб-квартирой в штате Делавэр, США. Эта покупка знаменует собой прямой выход Freedom Holding Corp. на американский рынок. Общий объем торгов Freedom и Prime на биржах США в декабре 2020 года составил 1 069 646 879 акций.

Freedom Holding Corp. объявил о приобретении Prime Executions 22 декабря. Холдинг купил находящиеся в обращении акции Prime Executions у президента и основателя компании Эндрю Сильвермана и старшего вице-президента Дэниела Тэнди. Freedom Holding получил разрешение на сделку со стороны FINRA (регулирует отрасль финансовых услуг и лицензирует всех участников американского финансового рынка), что стало признанием надежности и профессионализма холдинга для работы с национальными клиентами на внутреннем рынке США.

«В декабре через структуры Freedom Holding прошло почти 440 миллионов акций, через Prime было проторговано более 630 миллионов акций, – прокомментировал сделку CEO Freedom Holding Corp. и генеральный директор ИК «Фридом Финанс» Тимур Турлов. – В результате этой сделки мы получили профессиональную, слаженную команду, имеющую огромный опыт в предоставлении прямого доступа к торгам на биржах США и широкие возможности для удовлетворения растущих потребностей клиентов холдинга и Prime Executions».

Freedom Holding Corp. через свои дочерние компании под общим наименованием Freedom Finance оказывает полный спектр финансовых и брокерских услуг на территории семи стран Евразии. В России холдинг представлен инвестиционной компанией «Фридом Финанс», которая занимает восьмое место в топе брокеров Московской биржи по числу зарегистрированных клиентов. С октября 2019 года акции Freedom Holding Corp. торгуются на бирже Nasdaq под тикером FRHC.

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