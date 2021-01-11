В «коронавирусных» госпиталях Новосибирской области пустуют две тысячи коек

Свободный коечный фонд для больных коронавирусной инфекцией на утро 11 января в Новосибирской области составляет более двух тысяч мест. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов на оперативном совещании в правительстве в понедельник.

Как отметил министр, в регионе продолжается вакцинация препаратом «Гам Ковид Вак», уже привиты 2021 человек. За последние сутки с подозрением на коронавирусную инфекцию и внебольничную пневмонию госпитализировано 135 жителей Новосибирской области.

По словам министра, в праздничные дни медучреждения региона работали в режиме повышенной готовности. Скорая помощь обслужила более 25 тыс. вызовов, а амбулаторная служба – более 23 тыс. За эти дни среди новосибирцев выявлено около 10,7 тыс. случаев ОРВИ, случаев гриппа не было.

Напомним, за последние сутки в Новосибирской области выявлено 138 случаев коронавируса, восемь человек скончались от заболевания.

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