Защитники новосибирской Богданки попросили увековечить память Дмитрия Прибаловца

Участники инициативной группы «Защитим Богданку!» обратились к заместителю мэра Новосибирска Анне Терешковой с предложением назвать одну из улиц или сквер в Калининском районе именем депутата и общественника Дмитрия Прибаловца, ушедшего из жизни в феврале прошлого года.

Обращение, адресованное вице-мэру Анне Терешковой, опубликовано на странице группы «Защитим Богданку!» в соцсети «ВКонтакте». Его авторы отмечают, что Дмитрий Прибаловец «оказал значительное влияние на сохранение и развитие архитектурного и культурного развития Калининского района», был инициатором придания улице Богдана Хмельницкого статуса достопримечательного места, боролся за сохранение Сибирского политехнического колледжа в качестве учебного заведения.

С участием Дмитрия Прибаловца удалось сохранить и реставрировать здание бывшего кинотеатра «Космос», восстановить на новом месте утраченную ранее скульптурную композицию работы Геннадия Арбатского (первый главный архитектор Калининского района и дизайнер улицы Богдана Хмельницкого – «КС») «Яйцо и Гнездышко».

Участники группы «Защитим Богданку!» просят заместителя мэра Новосибирска на ближайшем заседании городской комиссии по присвоению наименований рассмотреть возможность назвать в честь Дмитрия Прибаловца улицу или элемент планировочной структуры — парк или сквер. В поддержку этой инициативы общественники объявили сбор подписей, который завершится 25 января.

Дмитрий Прибаловец скончался 25 февраля 2019 года. Он родился в 1971 году в Новосибирске. Начинал работать комплектовщиком на заводе «Электрон», позднее став инженер, старшим инженером, заместителем начальника УПТК ООО «Электрон». С 1999 года – помощник генерального директора ООО «Производственное монтажно-строительное предприятие «Электрон». С 2008 года – директор ООО «ЭлектронСтройИнвест».

В 2009 году решением Совета директоров оборонных предприятий Калининского района Дмитрий Прибаловец назначен председателем исполнительного комитета совета директоров оборонных предприятий Калининского района. Избирался в горсовет в 2010 и 2015 годах. Входил в состав депутатского объединения «Единая Россия», работал в комиссии по городскому хозяйству.

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