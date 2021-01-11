Ещё восемь человек: в Новосибирской области рассказали о новых жертвах коронавируса

По сообщению оперативного штаба, 11 января в Новосибирской области зарегистрировано 138 новых больных коронавирусной инфекцией, а с выздоровлением выписали 189 пациентов. От осложнений скончалось восемь человек.

Всего, по данным оперативного штаба, в Новосибирской области выявлено 29 476 случаев заболевания, 1 693 из них – среди детей. Из больниц выписали всего 25 923 пациента, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция.

За сутки от заболевания в регионе скончались мужчины 48, 60, 65, 78 и 79 лет, а также женщины 58, 67 и 69 лет. Всего коронавирусная инфекция унесла жизни 1 055 жителей Новосибирской области.

В Кузбассе выявлено 111 новых случаев коронавируса (всего – 27 257), в течение суток выздоровело 110 пациентов (всего – 24 331), скончались двое (всего – 490). В Алтайском крае за последние сутки зафиксировано 198 случаев заражения (всего – 35 160), из больниц выписали 162 пациента (всего – 31 575), не удалось спасти 12 человек, всего же от коронавируса погибло 980 жителей региона.

Напомним, на днях число погибших от коронавируса в Новосибирской области достигло девяти человек.

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