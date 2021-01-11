Власти района в Омской области обнаружили сотни незаконных захоронений

Александр Корнев
 

Власти Омского района обнаружили сотни незаконных захоронений. Как выяснилось, проводить погребение на землях сельхозназначения разрешила администрация местного поселка.

Администрация Омского района Омской области предупредила местных жителей о возможном массовом перезахоронении покойных. Как пояснили в пресс-службе администрации, поводом стали обнаруженные незаконные «сотни захоронений» на землях сельхозназначения в поселке Ключи.

По данным районных властей, в начале ноября 2020 года Советом Ключевского поселения был наложен запрет на захоронения лиц, не являющихся жителями поселка. Однако администрация поселка продолжила выдавать разрешение на погребение покойных, в том числе жителей поселка Берегового, на территории, которая, по словам представителей районной администрации, «заведомо не является местом погребения».

«Место незаконного захоронения на землях сельскохозяйственного назначения продолжает активно разрастаться и в новом году», — подчеркнули в пресс-службе администрации, добавив, что практика перезахоронений погребенных в неположенном месте «в Омском районе уже есть».

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