Более полутора тысяч человек привили от коронавируса в Алтайском крае

Прививки от коронавируса с помощью вакцины «Спутник V» в Алтайском крае получили более 1,6 тысячи человек, сообщили в понедельник в пресс-службе краевого правительства. Всего в регион поступило более пяти тысяч доз препарата.

Полный курс вакцины, то есть две прививки, к 11 января получили 286 жителей Алтайского края. Первую прививку поставили 1 376 жителям. В правительстве региона отмечают, что медицинскую помощь врачи краевых медучреждений оказывали и в праздники.

Пока вакцинация в Алтайском крае проходит лишь в трёх городах – Барнауле, Бийске и Рубцовске. Это обусловлено особенностями хранения препарата «Спутник V».

По последним данным, с начала пандемии в Алтайском крае коронавирусом заболело 34 962 человека.

Напомним, в ноябре 2020 года три врача, получившие вакцину в Алтайском крае, не убереглись от коронавируса.

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