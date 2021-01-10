В Омске подвели итоги выделения грантов начинающим бизнесменам

В 2020 году мэрия Омска выдала гранты девяти стартаперам города. Сумма грантовой поддержки составила 3,5 млн рублей, сообщила пресс-служба горадминистрации. Гранты выделялись по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Муниципальные гранты получили такие стартапы, как открытие детской оптики, безглютеновой пекарни, кабинета адаптивной физкультуры «Лучик надежды» для занятий с детьми-инвалидами, клуба настольных игр «Орден двадцатигранника», академии груминга и гостиницы для животных Happy pets.

Также поддержку получили: проект производства цветных изображений на керамограните – ритуальной керамики, нанесения изображений на керамическую плитку и посуду, проект производства функциональных продуктов питания – безглютеновых продуктов, гречневого хлеба, «живого» хлеба, фруктово-овощных чипсов, а также проект по цифровой росписи стен – фотопечати на окнах и стенах с помощью робота-принтера.

В среднем на каждый проект было выдано по 400 тыс. рублей.

На гранты начинающим предпринимателями было выделено порядка 1,6 млн рублей из бюджета города Омска и порядка 1,8 млн рублей из регионального.

В 2021 году в городском бюджете также запланировано 1,6 млн на гранты стартаперам.

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