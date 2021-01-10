На поддержку стартапов в Томской области направят 20 млн рублей

Бюджет Томской области в 2021 году направит 20 миллионов рублей на поддержку стартапов преимущественно в сфере услуг. Средства будут распределяться при помощи грантов. Об этом РИА Томск сообщил начальник областного департамента финансов Александр Феденев.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин в конце прошлого года рекомендовал всем муниципалитетам региона не допускать в 2021 году дополнительной нагрузки на бизнес и в случае необходимости снижать стоимость патентов, а также поддерживать инициативы бизнеса.

Также глава региона принял решение выделить муниципалитетам 20 миллионов рублей для поддержки стартующего бизнеса, в первую очередь в тех отраслях, где сложно начать новый бизнес. Эти деньги будут распределяться в виде грантов.

Ранее сообщалось, что в 2020 году власти Томской области разработали меры поддержки субъектов экономики, наиболее пострадавших во время эпидемии COVID-19: снижение стоимости трудового патента по ряду отраслей, налоговые преференции, снижение ставок по аренде для компаний, сдающих помещения бизнесу, с условием предоставления льгот арендаторам и другие. Всего на эти цели обладминистрация планировала направить около 123 миллионов рублей.

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