С 10 января вступили в силу поправки в Федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которые усиливают контроль за операциями россиян с наличными.

Введены два новых ограничения в потребительской сфере – будут контролироваться почтовые переводы на сумму свыше 100 тыс. рублей и возврат средств со счетов операторов связи на ту же сумму. «Вероятно, так перекрывается канал дистанционной передачи средств в обход банковской системы, когда один человек пополнял баланс мобильного телефона другого человека, а тот выводил средства с баланса», – сообщил ТАСС старший юрист налоговой практики юркомпании Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP, эксперт Moscow Digital School (бизнес-школа инновационных знаний, технологический стартап) Дмитрий Кириллов.

Усилится контроль за оборотом наличных. Любое снятие или зачисление наличных на счет организации на сумму свыше 600 тыс. рублей подлежит обязательному контролю. Информация об этих действиях будет передаваться в Росфинмониторинг для анализа. При этом сами операции с наличными блокироваться не будут.

Вместе с рядом ограничений вступили в силу и некоторые регуляторные послабления. В частности, отменен обязательный контроль в отношении переводов средств за границу на счет или вклад, открытый на анонимного владельца, и поступление средств с такого счета или вклада. Также исключен контроль над получением имущества по договору лизинга, под наблюдение попадает только предоставление такого имущества. При этом станут контролироваться лизинговые платежи, превышающие 600 тыс. рублей.

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