Новый штраф для автомобилистов вступил в силу с 10 января

Новый штраф, который вступил в силу в России 10 января, будет взиматься в случае неоплаты проезда по платным дорогам.

Неоплата проезда по платным дорогам на легковом автомобиле наказывается штрафом в размере 1500 рублей, а на грузовом транспорте и автобусе – в размере 5000 рублей.

Нововведения также будут распространяться на платные дороги, оснащенные системой free-flow, которая позволяет проезжать участки платных дорог, минуя пункты оплаты со шлагбаумами, сообщает РБК. На сегодняшний день такая система применяется только на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) в Подмосковье. Помимо этого, автомобилистов будут штрафовать и за движение без оплаты по другим платным дорогам.

В том случае, если у водителя не будет установлен на автомобиле транспондер, то проезд можно будет оплатить заранее или в течение пяти дней после поездки. В противном случае водителям будет выписан штраф. При этом если в течение 20 дней с момента вынесения постановления проезд будет оплачен, то штраф будет аннулирован. В том случае, если водитель этого не сделает, то у него будет 10 дней на обжалование штрафа и 60 дней на его оплату. При этом уплата штрафа не будет отменять оплату самого проезда по платной дороге.

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