В Норильске объявят траур по погибшим под лавиной

Власти Норильска объявили 10 января днем траура по погибшим под лавиной на горнолыжной базе. Распоряжение об этом подписал исполняющий обязанности главы Норильска Андрей Малков.
В день траура в городе будут приспущены флаги, отменены развлекательные мероприятия. «Администрация города Норильска, Норильский городской Совет депутатов выражают скорбь и глубокие соболезнования родным и близким погибших», – говорится в сообщении пресс-службы мэрии.
Сегодня завершились поисково-спасательные работы на горнолыжной базе «Гора отдельная», которую в ночь на 9 января накрыла снежная лавина. Под снегом толщиной три метра оказались шесть гостевых домиков, которые не принадлежали комплексу.
В результате схода снега погибли 38-летняя женщина, ее полуторагодовалый ребенок и 45-летний мужчина. 14-летний подросток получил тяжелые травмы и находится в реанимации.
По факту произошедшего заведено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц»).