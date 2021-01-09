В Новосибирской области еще девять человек умерли от коронавируса

За последние сутки в Новосибирской области подтверждено 139 новых случаев коронавируса. Общее официальное число заболевших достигло 29198, выписаны 25623 человека. По данным регионального оперативного штаба, на утро 9 января от коронавируса в регионе скончались еще девять пациентов – трое мужчин и шесть женщин.

От коронавируса за минувшие сутки в Новосибирской области скончались мужчины в возрасте 36, 42 и 83 лет и женщины в возрасте от 59 до 80 лет.

Всего в регионе от коронавируса умерли 1040 человек. В отделениях интенсивной терапии находятся 176 человек, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусу.

В больницах региона находятся 2703 новосибирца с подозрением на коронавирус или уже подтвержденным диагнозом, среди них 15 детей.

Под медицинским наблюдением находятся более 3,3 тысяч жителей региона.

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