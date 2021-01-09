Число жертв снежной лавины, сошедшей под Норильском, выросло до трех человек

Тело 45-летнего бизнесмена Владимира Попова, пропавшего при сходе лавины на горнолыжной базе в Норильске, найдено. Таким образом, число погибших увеличилось до трех человек. Об этом сообщили журналистам в следственном управлении Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Как ранее писал «Континент Сибирь», во время поисково-спасательных операций на горнолыжной базе «Гора отдельная» живым был обнаружен подросток. Его с тяжелыми травмами доставили в больницу. Позже спасатели нашли тело его матери и полуторагодовалого брата.

Снежная лавина накрыла территорию горнолыжной базы «Гора отдельная» около поселка Талнах в 20 км от Норильска размером 300 кв.м. Сход снега произошел 9 января в 00:30 красноярского времени. Под снежными завалами оказались пять домиков. В одном из них проживала семья из четырех человек. По имеющейся информации, Владимир Попов был директором канатной дороги.

Следственный комитет по Красноярскому краю и республике Хакасия возбудил дело по пункту «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее тяжкий вред здоровью или смерть человека).

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