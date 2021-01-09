Красноярская строительная компания построит в Бердске федеральный детский реабилитационный центр

Победителем электронного аукциона на подготовку проекта и строительство федерального детского реабилитационного центра на 300 коек в Бердске стала управляющая строительная компания «Сибиряк» известного красноярского бизнесмена Владимира Егорова. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Максимальная цена контракта составила 7,6 млрд руб. Красноярская компания УСК «Сибиряк» предложила выполнить работы за 7,4 млрд руб.

По данным сервиса Rusprofile.ru, ООО «Управляющая строительная компания «Сибиряк» образована 3 ноября 2004 года в Красноярске. Основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий, уставный капитал составляет 1,9 млрд руб. Генеральный директор (с февраля 2005 года) – Владимир Егоров. На конец 2019 года выручка компании составила 9,7 млрд руб., чистая прибыль – 90,5 млн. рублей.

Компания построила в Красноярске, помимо жилых комплексов, детских садов и школ, студгородок для Сибирского федерального университета: три 10-этажных и три 24-этажных общежития. Это максимальная этажность в городе. А также УСК «Сибиряк» возвела несколько важнейших объектов Универсиады-2019: «Многофункциональный комплекс «Сопка», «Радуга», «Перья» и «Снежный». Кроме того, в 2019 году ей был сдан новый хирургический корпус краевой больницы, площадью 59,5 тысяч кв. м. В 2017 году Владимир Егоров назывался одним из возможных претендентов на пост мэра Красноярска.

Напомним, 21 декабря на оперативном совещании губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал о детском медицинском центре, который будет построен в регионе по поручению президента Владимира Путина. По словам главы региона, к 2024 году должно быть создано два федеральных детских реабилитационных центра мирового уровня. Один в Крыму, и один на территории Новосибирской области.

В детском многопрофильном реабилитационном центре будут проходить реабилитацию дети с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, ревматологическими заболеваниями и заболеваниями органов чувств. Центр планируется оснастить современным оборудованием, которое позволит использовать инновационные технологии. В том числе – технологии виртуальной и дополненной реальности, роботизированной механотерапии и применение экзоскелетов.

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