Полуторагодовалый ребенок погиб под снежной лавиной около Норильска

Тело полуторагодовалого мальчика обнаружено 9 января на месте схода снежной лавины на горнолыжной базе в Норильске, сообщает iz.ru.

Как ранее писал «Континент Сибирь», во время поисково-спасательных операций живым был обнаружен подросток. Его с тяжелыми травмами доставили в больницу. Позже спасатели нашли тело 38-летней женщины. На данный момент продолжаются поиски 45-летнего мужчины.

Погибшие, сообщают «Известия», – жена и младший сын бизнесмена Владимира Попова, который занимается строительством и поставками отделочных материалов. Выживший подросток — его старший сын. Под снежными завалами оказалась вся семья из четырех человек.

Снежная лавина накрыла территорию горнолыжной базы «Гора отдельная» около поселка Талнах в 20 км от Норильска размером 300 кв.м. Сход снега произошел 9 января в 00:30 красноярского времени. Под снежными завалами оказались пять домиков. В одном из них проживала семья из четырех человек.

Горнолыжный комплекс «Гора Отдельная» находится на окраине Норильска. Он существует с 60-х годов прошлого века. На курорте оборудованы семь спусков, имеющих различную степень сложности. Протяженность самой длинной трассы составляет около 1 500 м при перепаде высот 300 м.

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