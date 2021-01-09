Следственный комитет проверит причину вынужденной посадки самолета авиакомпании Utair

Новосибирским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России проводится проверка по факту вынужденной посадки воздушного судна АТР-72, следовавшего по рейсу Сургут-Новосибирск, сообщает пресс-служба ведомства.

Предварительно установлено, что утром 8 января 2021 года в самолете сработала индикация отказа правого двигателя. Командир воздушного судна принял решение посадить самолет в ближайшем аэропорту — аэропорту назначения «Толмачево» в Новосибирске.

На борту находились 4 члена экипажа и 52 пассажира. Посадка произведена благополучно, никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не пострадал, воздушное судно повреждений не получило.

В настоящее время следователями проводятся проверочные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

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