Умер создатель брендов «Рецепты бабушки Агафьи» и Natura Siberica

Создатель брендов «Рецепты бабушки Агафьи» и Natura Siberica бизнесмен Андрей Трубников скончался на 62-м году жизни, сообщил РБК его пресс-секретарь Виталий Козленков 8 января.

Андрей Трубников умер в своем доме, причины смерти пока неизвестны.

Бизнесмен Андрей Трубников основал бренд «Рецепты бабушки Агафьи» в 2002 году, шесть лет спустя стали выходить товары под маркой Natura Siberica, в 2012-м появилась одноименная розничная сеть, которая в настоящее время насчитывает более 55 точек в России (в Новосибирске два) и за рубежом. Под брендом Organic Shop работают еще 39 магазинов (в Новосибирске – один).

По данным отчетности производителя, его совокупная выручка в 2019 году составила 14 млрд рублей. Компании принадлежат Трубникову и членам его семьи.

Как сообщает РБК, бизнесмен называл Natura Siberica делом жизни, но отмечал, что дети не станут его продолжателями.

В последнем интервью, которое Трубников дал Forbes 29 декабря 2020 года, он сказал, что не стал бы оставлять свое состояние детям: «Детям точно, если бы было состояние, не дал бы ничего. Пусть сами зарабатывают. Зачем детей своих портить?». Андрей Трубников в конце декабря оценивал свой бизнес в $500 млн, с перспективой роста стоимости до «$2-3 млрд минимум».

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