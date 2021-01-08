8 января в Первомайском сквере Новосибирска состоялось подведение итогов XXI Сибирского фестиваля снежной скульптуры. В церемонии награждения победителей принял участие мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Напомним, что с 4 по 8 января в Первомайском сквере команды участников фестиваля изготавливали снежные скульптуры. Все желающие могут ознакомиться с работами конкурсантов до 31 января 2021 года.

В XXI фестивале приняли участие 15 команд мастеров из городов России и стран ближнего зарубежья (Новосибирск, Барнаул, Томск, Омск, Сочи, Северск, Красноярск, Санкт-Петербург, Москва, Хабаровск, Бийск, Горно-Алтайск, Республика Казахстан, Республика Кыргызстан) и 12 команд школьников города Новосибирска – в основном это учащиеся детских школ искусств, художественных школ, молодежных центров. Все участники были награждены дипломами и медалями, победители получили кубки и памятные призы.

Снежные скульптуры Новосибирск 1 of 15

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