Министерство ЖКХ Новосибирской области признало проблемы с вывозом мусора в праздничную неделю

Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов совместно с представителем мэрии Новосибирска и региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами – ООО «Экология-Новосибирск» 8 января оценил соблюдение графика вывоза мусора в Новосибирске и районах области.

«В первые праздничные дни были зафиксированы проблемы по вывозу мусора в Кировском, Железнодорожном и Центральном районах Новосибирска. Сейчас по результату контрольных поездок видно, что ситуация нормализировалась, мусор стабильно вывозится, – уточнил Денис Архипов. – По сравнению с прошлым годом больших сбоев нет, все обращения граждан отрабатываются оперативно».

По словам директора ООО «Экология – Новосибирск» Ларисы Анисимовой, в этом году ротация перевозчиков произошла только в Железнодорожном и Кировском районах. Также имели место проблемы с переполнением контейнеров в Центральном районе, где у перевозчика вышли из строя три мусоровоза. В то же время, по данным регоператора, количество обращений по сравнению с прошлым годом заметно снизилось: если прошлом году поступило более 1830 обращений о переполнении контейнеров, в этом их было всего 643.

Также в праздничные дни в диспетчерскую службу поступили обращения от жителей Искитимского, Тогучинского и Мошковского районов. В настоящее время, по данным МинЖКХ, практически все замечания устранены и контейнерные площадки приведены в нормативное состояние.

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