Самолет авиакомпании Utair совершил вынужденную посадку в Толмачево из-за отказа двигателя

По сообщению Уральской транспортной прокуратуры, самолет компании Utair, совершавший рейс по маршруту Новосибирск – Сургут был вынужден вернуться в новосибирский аэропорт из-за отказа правого двигателя. Пострадавших нет, проводится проверка.

В пятницу, 8 января, в 6:27 по новосибирскому времени самолет АТР-72, принадлежащий авиакомпании Utair, летевший из Новосибирска в Сургут вернулся в аэропорт Толмачево по причине отказа двигателя – сообщила пресс-служба транспортной прокуратуры.

Там же добавили, что на борту воздушного судна находились 52 пассажира, а также пять членов экипажа. Детей среди них нет. Индикация отказа правого двигателя сработала тогда, когда самолет летел в противоположном направлении, из Сургута в Новосибирск.

«Командир принял решение посадить воздушное судно в ближайшем аэропорту — это аэропорт назначения в Новосибирске. Посадка благополучная в 08:26 местного времени», – говорится в сообщении. Самолет должен был лететь из Новосибирска в Красноярск, но по правилам авиакомпания делает замену воздушного судна, резервный самолет уже направлен из Тюмени.

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