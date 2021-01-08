Помещение магазина «Лента» на улице Ленина вновь выставлено на продажу

Компания «Райдекс» разместила на нескольких площадках объявление о продаже торгового помещения в центре Новосибирска, где раньше располагалась пивоварня «Тинькофф». Сейчас якорными арендаторами данной площадки являются супермаркет «Лента» и магазин косметики и бытовой химии SuperMag, принадлежащий тому же собственнику.
Ранее «Райдекс» уже выставлял на продажу торговую галерею в том же здании, где располагались ресторан «Сыроварня», открытый по франшизе известного российского ресторатора Аркадия Новикова, кафе вьетнамской кухни «Фо», раковарня Ивана Раковара, кулинарная лавка «Из другого теста» и другие заведения. Общая стоимость помещения площадью 1120 кв. метров составляет 135 млн рублей.
Арендный договор с «Лентой» заключен до 2027 года, общий месячный арендный поток, по данным продавца, составляет 1,246 млн рублей. Окупаемость оценивается им в 9 лет.
Также в данное помещение, как уже писал «КС» планирует зайти сеть кофеен Skuratov Coffee, основанная омским предпринимателем Виктором Скуратовым. Одним из основных инвесторов сети является основатель сети «Низкоцен» Виктор Шкуренко.