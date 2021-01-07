Красноярский край попал в топ-10 неблагополучных российских регионов по заболеваемости COVID-19

Единственным сибирским регионом, попавшим в первую десятку по числу новых случаев коронавируса 6 января, по данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), стал Красноярский край, занявший девятое место с 320 новыми случаями заболевания.

Всего за последние сутки по данным ИЦК в России насчитывается 24 217 подтвержденных случаев инфекции COVID-19, 11% из которых (2 672) – бессимптомные. Рекордсменом по-прежнему остается Москва, где было выявлено 5 142 новых случая, а из сибирских регионов больше всего новых коронавирусных больных было выявлено в Красноярском крае – 320 человек. Всего по России подтверждено 445 летальных случаев. Выписано по выздоровлению 23 055 человек.

В Новосибирской области, по данным оперативного штаба, на утро 7 января было зафиксировано 146 новых случаев коронавируса (всего с начала пандемии в регионе подтверждено 28 916 заболевших, в том числе 1 672 детей). При этом общее число больных за прошедшие сутки уменьшилось – 221 человек выписаны в связи с выздоровлением. Девять пациентов скончалось: мужчины в возрасте 58 лет, 65 лет и женщины в возрасте 56 лет, 70 лет, 72 года, 79 лет, 80 лет, 81 год и 83 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 024 человека.

Всего в инфекционных стационарах Новосибирска в настоящее время находится 1 720 пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него. В больницы районов области госпитализированы 970 пациентов с подозрением и лабораторно подтвержденным диагнозом.

В отделениях интенсивной терапии находятся 160 человек. На ИВЛ – 30 пациентов.

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