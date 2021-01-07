В конце года инфляцию в Новосибирской области «разогнали» огурцы

В ноябре в Новосибирской области ускорилась инфляция до 4,7%. В годовом выражении быстрее росли цены по сравнению с прошлым месяцем и на услуги, и на непродовольственные товары, сильнее всего – на продукты питания.

Ускорился рост цен на импортные фрукты, как и по всей стране дорожали сахар и подсолнечное масло. Перешли к росту цены на куриное мясо, до ноября курица стоила дешевле прошлого года. Однако лидером ускорения инфляции стали огурцы.

«В прошлом году в ноябре в нашем регионе огурцы стоили непривычно дешево для поздней осени. Как раз к этому моменту заработал новый тепличный комплекс, поэтому предложение овощей было очень высоким. Уже в декабре компании наладили сбыт, и ситуация выровнялась, а цены соответствовали сезону. В этом году мы также наблюдаем традиционное сезонное подорожание огурцов, а годовой индекс цен вырос по отношению к необычно дешёвым огурцам в ноябре прошлого года», – рассказал эксперт Сибирского ГУ Банка России Юрий Коленко.

В ноябре этого года огурцы стоили в среднем 87 рублей за килограмм. Это ниже, чем обычно в этом месяце – более 100 рублей.

В целом по Сибири годовая инфляция ускорилась в ноябре до 4,5%, превысив общероссийский показатель в 4,4%. По оценке экспертов, динамика инфляции складывалась в основном под влиянием общефедеральных факторов: снижения урожая отдельных сельхозкультур, ослабления рубля. Проинфляционным фактором на региональном уровне стали трудности с логистикой, повышение тарифов ЖКХ.

Самая низкая в Сибири инфляция по итогам ноября была зафиксирована в Томской области, где данный показатель по-прежнему ниже 4%. Самая высокая – в Алтайском крае, где низкий урожай привел к удорожанию продовольствия на 7,2% в ноябре против октябрьских 5,1%. Общий уровень инфляции в регионе составил в ноябре 5,2%.

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